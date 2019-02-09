В Ингушетии произошла перестрелка между охраной и разбойниками, налетевшими на отделение почты

СЕГОДНЯ 09:31 2019-02-09T10:25:54+03:00

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Накануне вечером в городе Карабулак (Ингушетия) на улице Оксанова произошла перестрелка. В почтовое отделение ворвались грабители в масках и потребовали у сотрудниц деньги. Девушки нажали тревожную кнопку, и по сигналу приехала охрана. Один из сотрудников ЧОП попытался самостоятельно задержать разбойников, но был ранен выстрелом их сообщника, что сидел у почты в машине.

Обо всем "Комсомольской правде на Северном Кавказе" рассказали в пресс-службе республиканского МВД.

- По предварительной информации нападавшие похитили около 200 тысяч рублей и скрылись на автомашине "Лада Приора", - добавили в ведомстве. - Пострадавший мужчина доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

Сейчас полицейские разыскивают преступников.

Отмечается, что происшествие не отразится на работе службы, а украденные деньги были застрахованы.

- В результате нападения сотрудники и посетители отделения почтовой связи не пострадали. Правоохранительным органам оказывается необходимое содействие для скорейшего задержания преступников. Происшествие не отразится на клиентах, денежные средства предприятия застрахованы. Все выплаты населению будут произведены в полном объеме, - сообщили в УФПС Республики Ингушетия.

ИСТОЧНИК KP.RU