В Ингушетии произошла перестрелка между охраной и разбойниками, налетевшими на отделение почты
Накануне вечером в городе Карабулак (Ингушетия) на улице Оксанова произошла перестрелка. В почтовое отделение ворвались грабители в масках и потребовали у сотрудниц деньги. Девушки нажали тревожную кнопку, и по сигналу приехала охрана. Один из сотрудников ЧОП попытался самостоятельно задержать разбойников, но был ранен выстрелом их сообщника, что сидел у почты в машине.
Обо всем "Комсомольской правде на Северном Кавказе" рассказали в пресс-службе республиканского МВД.
- По предварительной информации нападавшие похитили около 200 тысяч рублей и скрылись на автомашине "Лада Приора", - добавили в ведомстве. - Пострадавший мужчина доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.
Сейчас полицейские разыскивают преступников.
Отмечается, что происшествие не отразится на работе службы, а украденные деньги были застрахованы.
- В результате нападения сотрудники и посетители отделения почтовой связи не пострадали. Правоохранительным органам оказывается необходимое содействие для скорейшего задержания преступников. Происшествие не отразится на клиентах, денежные средства предприятия застрахованы. Все выплаты населению будут произведены в полном объеме, - сообщили в УФПС Республики Ингушетия.
ИСТОЧНИК KP.RU