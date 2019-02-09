В Ессентуках подростка сбил 78-летний водитель
Иномарка наехала на 15-летнего парня
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В Ессентуках пожилой водитель за рулем авто "Chevrolet Niva" сбил 15-летнего подростка. Парень переходил дорогу по зебре на улице Пушкина, на одежде у него присутствовали светоотражатели.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе городского ОГИБДД, виновнику аварии 78 лет. А пострадавший попал в больницу с ушибами.
Отмечается, что водитель "Нивы" ранее не привлекался к административной ответственности и правила не нарушал. Поэтому специалисты выясняют, как пенсионер умудрился не заметить пешехода.
ИСТОЧНИК KP.RU