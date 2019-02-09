СЕГОДНЯ 11:43 2019-02-09T11:43:16+03:00

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Военно-Грузинскую дорогу снова закрыли для фур. Ограничения ввели с 8.30 утра из-за плохой погоды на территории Грузии. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

- С 08 часов 30 минут 09 февраля 2019 года в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации, - сообщили в ведомстве.

Ранее в 7 часов утра спасатели сообщили, что дорогу открыли для всех видов транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU