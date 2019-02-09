Телефонный мошенник получил 100 тысяч от доверчивой пенсионерки из Ставрополя

СЕГОДНЯ 12:59 2019-02-09T13:01:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе расследуют хищение денег у 78-летней женщины. С ее же слов, более 100 тысяч рублей обманом выудил телефонный аферист, пообещавший компенсацию за купленные ею некачественные биологически активные добавки. Пенсионерка призналась полицейским, что знает о мошенничестве по телефону, но собеседник показался ей уж очень убедительным. Поэтому она и перевела ему указанную сумму.

- Сотрудниками Управления МВД России по городу Ставрополю проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности предполагаемого участника преступления, - рассказали "КП" в МВД Ставропольского края. - Сотрудники полиции обращаются к гостям и жителям краевого центра с просьбой быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. В случае, если вам позвонили неизвестные и сообщили о том, что ваш родственник попал в беду – прекратите разговор, проверьте информацию, позвонив своим близким. Не переводите деньги неизвестным лицам.

Заведено дело по статье "мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU