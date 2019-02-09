На Ставрополье "БМВ" заехал под "КАМАЗ": трое погибших, двое в реанимации

СЕГОДНЯ 14:03 2019-02-09T14:05:53+03:00

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Сегодня, 9 февраля, около 12.30 на 325 км трассы "Кавказ" (территория Минераловодского городского округа) иномарка влетела в грузовик.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого ГИБДД, автомобиль "БМВ" двигался по левой стороне и заехал под груженый щебнем "КАМАЗ", остановившийся для поворота.

- Предварительно, три человека погибли и два пострадали (все из легкового автомобиля). На месте происшествия работают специалисты, иномарка в результате ДТП сильно повреждена и восстановлению не подлежит. Данные участников ДТП уточняются, - сказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU