2019-02-09T14:05:53+03:00
Происшествия

На Ставрополье "БМВ" заехал под "КАМАЗ": трое погибших, двое в реанимации

Трагедия произошла на трассе "Кавказ"
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по СКФото: пресс-служба УГИБДД по СК
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Сегодня, 9 февраля, около 12.30 на 325 км трассы "Кавказ" (территория Минераловодского городского округа) иномарка влетела в грузовик.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого ГИБДД, автомобиль "БМВ" двигался по левой стороне и заехал под груженый щебнем "КАМАЗ", остановившийся для поворота.

- Предварительно, три человека погибли и два пострадали (все из легкового автомобиля). На месте происшествия работают специалисты, иномарка в результате ДТП сильно повреждена и восстановлению не подлежит. Данные участников ДТП уточняются, - сказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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