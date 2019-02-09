В КБР стащили оборудование для грузового крана стоимостью 1,9 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:55 2019-02-09T15:55:52+03:00

Дело было в Нальчике

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В Нальчике со склада на улице 1-й Промышленный проезд стащили оборудование для грузового крана. Ущерб оценили в 1,9 млн рублей. Обо всем полицейским рассказал 26-летний хозяин складских помещений.

- Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные ОП № 2 Управления установили и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 41-летний нальчанин и его 28-летний приятель, житель села Кахун, - сообщили в МВД республики.

Отмечается, что мужчины признались во всем, а часть похищенного изъяли. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU