В Ставрополе пройдет серия концертов духового концерта Осиновского

СЕГОДНЯ 17:34 2019-02-09T17:34:58+03:00

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В Ставрополе 9,10,16,17 и 24 февраля выступят музыканты духового оркестра им. Осиновского. Пройдут концерты в ДКиС в 17.00 вечера.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации краевой столицы, всех приглашают насладиться отечественной и зарубежной классикой.

- В первой концертной программе года звучали легендарные произведения мировой и отечественной классики. В том числе "Vivo per lei" Андреа Бочелли, "Golden slumbers" группы Beatles, "Я падаю в небо" Ольги Кормухиной, "Благодарю тебя" Бабаджаняна и Рождественского.А гостем программы станет вокалист Эдуард Дзюба из Москвы, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU