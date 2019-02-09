В Карачаево-Черкесии нашли банду, обналичившую почти 2 млрд рублей

СЕГОДНЯ 19:01 2019-02-09T19:01:09+03:00

Незаконной деятельностью ее члены промышляли с 2015 года

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В Карачаево-Черкесии в ходе спецоперации задержали членов банды, которые с 2015 года промышляли незаконным обналичиванием денег. Банковской лицензии у них нет, но за это время они успели снять 1,75 млрд рублей.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МВД, тем самым злоумышленники заработали 175 млн рублей.

Дома у предполагаемого главаря - его тоже задержали, нашли боевой пистолет и 15 патронов. За это возбудили дело по статье "незаконный оборот оружия".

Всех остальных посадили под домашний арест и будут судить по статье "незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".

ИСТОЧНИК KP.RU