В Карачаево-Черкесии нашли банду, обналичившую почти 2 млрд рублей
В Карачаево-Черкесии в ходе спецоперации задержали членов банды, которые с 2015 года промышляли незаконным обналичиванием денег. Банковской лицензии у них нет, но за это время они успели снять 1,75 млрд рублей.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МВД, тем самым злоумышленники заработали 175 млн рублей.
Дома у предполагаемого главаря - его тоже задержали, нашли боевой пистолет и 15 патронов. За это возбудили дело по статье "незаконный оборот оружия".
Всех остальных посадили под домашний арест и будут судить по статье "незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".
ИСТОЧНИК KP.RU