В Кисловодске росгвардейцы поймали вора-домушника

СЕГОДНЯ 09:02 2019-02-10T09:02:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В одной из охраняемых квартир города-курорта Кисловодска на днях внезапно сработал сигнал кнопки экстренного вызова. На место тут же направили оперативную группу Росгвардии.

Собственник данного жилища рассказал срочно прибывшим по вызову сотрудникам вневедомственной охраны, что в его вторую квартиру пробрался неизвестный вор.

Росгвардецы оцепили указанное помещение и немедленно задержали вора. Им оказался 35-летний ранее судимый рецидивист из соседнего региона. Злоумышленника росгвардейцы передали кисловодским полицейским. Возбуждено уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU