В Кисловодске росгвардейцы поймали вора-домушника
В одной из охраняемых квартир города-курорта Кисловодска на днях внезапно сработал сигнал кнопки экстренного вызова. На место тут же направили оперативную группу Росгвардии.
Собственник данного жилища рассказал срочно прибывшим по вызову сотрудникам вневедомственной охраны, что в его вторую квартиру пробрался неизвестный вор.
Росгвардецы оцепили указанное помещение и немедленно задержали вора. Им оказался 35-летний ранее судимый рецидивист из соседнего региона. Злоумышленника росгвардейцы передали кисловодским полицейским. Возбуждено уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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