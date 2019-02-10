2019-02-10T09:02:55+03:00
Происшествия

В Кисловодске росгвардейцы поймали вора-домушника

Михаил ЮЖНЫЙ
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В одной из охраняемых квартир города-курорта Кисловодска на днях внезапно сработал сигнал кнопки экстренного вызова. На место тут же направили оперативную группу Росгвардии.

Собственник данного жилища рассказал срочно прибывшим по вызову сотрудникам вневедомственной охраны, что в его вторую квартиру пробрался неизвестный вор.

Росгвардецы оцепили указанное помещение и немедленно задержали вора. Им оказался 35-летний ранее судимый рецидивист из соседнего региона. Злоумышленника росгвардейцы передали кисловодским полицейским. Возбуждено уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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