2019-02-10T10:17:48+03:00
Происшествия

Ставрополец украл две картины у знакомого художника

Возбуждено уголовное дело
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Георгиевске сотрудники полиции установили подозреваемого в краже картин.

В дежурную часть с заявлением о краже принадлежащих ему картин обратился житель города Пятигорска. Потерпевший рассказал полицейским, что является членом Союза художников.

Cотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний житель станицы Лысогорской. На момент задержания он уже имел девять судимостей, в том числе три за кражи. Мужчину задержали и доставили в отдел внутренних дел, где он дал признательные показания.

Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что пришел в гости к знакомой, которая сдавала комнату. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, он зашел в комнату художника, откуда похитил две картины.

В дальнейшем одну из картин мужчина выкинул, так как она ему не понравилась, а вторую – подарил своей знакомой, сказав, что нарисовал её сам. Похищенная картина изъята и после проведения следственных действий будет возвращена владельцу. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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