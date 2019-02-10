В Кисловодске пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа
В Кисловодске Ставропольского края пятилетняя девочка случайно выпала из окна многоэтажки. Об этой информации сообщает городской центр по ГО и ЧС.
- В Кисловодске в субботу на улице Марцинкевича пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа. Спасатели срочно выехали на место происшествия после вызова очевидцев ЧП, — говорится в сообщении.
По данным сотрудников ставропольского управления ПАСС, ребенка, выпавшего из окна, врачи увезли на машине «скорой». Сейчас за состоянии девочки следят медики в ближайшей больнице.
Выясняются причины ее падения из окна. Возможно на окне не было москитной сетки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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