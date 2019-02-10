В Кисловодске пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа

СЕГОДНЯ 12:14 2019-02-10T12:14:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кисловодске Ставропольского края пятилетняя девочка случайно выпала из окна многоэтажки. Об этой информации сообщает городской центр по ГО и ЧС.

- В Кисловодске в субботу на улице Марцинкевича пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа. Спасатели срочно выехали на место происшествия после вызова очевидцев ЧП, — говорится в сообщении.

По данным сотрудников ставропольского управления ПАСС, ребенка, выпавшего из окна, врачи увезли на машине «скорой». Сейчас за состоянии девочки следят медики в ближайшей больнице.

Выясняются причины ее падения из окна. Возможно на окне не было москитной сетки.

ИСТОЧНИК KP.RU