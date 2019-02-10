На Ставрополье будут судить банду наркоторговцев
В Кировском городском округе Ставррпольского края направлено в суд уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств.
Трое участников организованной группы обвиняются в незаконном сбыте синтетических наркотиков («соль») в значительном размере. Граждане вели преступную деятельность с декабря 2017 по март 2018 года.
По данным следствия, житель Новопавловска спланировал и вовлек в противоправную деятельность двоих граждан. Злоумышленники получали деньги, приобретали наркотики оптовыми и мелкими партиями посредством Интернета. Далее наркотические средства расфасовывались на разовые дозы и передавались заказчикам.
Расследование уголовного дела в отношении мужчин велось более четырёх месяцев. За это время был проведен ряд экспертиз, десяток обысков и допросов.
Наркоторвгоцам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В настоящее время уголовное дело направлено в суд..
ИСТОЧНИК KP.RU
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