Автомобиль оставил без газа 300 домов в Дагестане
В результате наезда легкового автомобиля на газовую трубу в Кизлярском районе Дагестана, более 300 абонентов остались без газоснабжения. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.
Как уточнили в ведомстве, «Волга» по неизвестной пока причине наехала на газовую трубу, в результате чего произошла утечка на сварном шве. Возгорания на месте не произошло, авария была локализована ремонтниками путем закрытия задвижки.
В зону отключения газоснабжения попадает селение Первомайское (221 абонент) и частично ближлежащее селение Косякино (100 абонентов). Идет ремонт поврежденного газопровода.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»