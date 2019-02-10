Автомобиль оставил без газа 300 домов в Дагестане

СЕГОДНЯ 16:00 2019-02-10T16:00:00+03:00

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В результате наезда легкового автомобиля на газовую трубу в Кизлярском районе Дагестана, более 300 абонентов остались без газоснабжения. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Как уточнили в ведомстве, «Волга» по неизвестной пока причине наехала на газовую трубу, в результате чего произошла утечка на сварном шве. Возгорания на месте не произошло, авария была локализована ремонтниками путем закрытия задвижки.

В зону отключения газоснабжения попадает селение Первомайское (221 абонент) и частично ближлежащее селение Косякино (100 абонентов). Идет ремонт поврежденного газопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU