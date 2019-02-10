В Железноводске 90-летний жених взял в жены 84-летнюю невесту

СЕГОДНЯ 17:31 2019-02-10T17:31:33+03:00

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В Железноводске поженилась пожилая пара. 90-летний Владимир Соколов и 84-летняя Людмила Максимкина решили связать себя узами брака спустя почти 40 лет с момента знакомства.

Новобрачные познакомились в конце 70-х годов ХХ века в далекой Тюменской области. Людмила Борисовна рассказывает, что с первой встречи со своим будущим мужом испытывает к нему исключительно любовь и безмерное уважение.

— Он всегда был для меня настоящим образцом мужественности, человечности и справедливости. Уважение и любовь — вот истинная основа любой семьи, — делится секретом собственного счастья 84-летняя невеста.

Как уточняет пресс-служба администрации Железноводска, предложение руки и сердца Владимир Петрович сделал ещё осенью, и все это время будущие супруги готовились к грядующему празднику.

ИСТОЧНИК KP.RU