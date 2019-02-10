2019-02-10T21:48:08+03:00
Происшествия

В ДТП под Ставрополем погибли два человека

Михаил ЮЖНЫЙ
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Два человека погибли и двое пострадали в результате столкновения кроссовера и легкового автомобиля в Шпаковском районе Ставрополья..

По предварительным данным ГИБДД Cтавропольского края, 10 февраля водитель автомобиля «Хендэ Солярис» по неустановленным пока причинам вылетел на встречную полосу, где произошло его столкновение с автомобилем «Киа Спортаж».

На месте происшествия от полученных травм погибли водитель и пассажир «Хендэ», двое участников ДТП из автомашины «Киа» госпитализированы в ближайшую больницу срочно приехавшими по вызову очевидцов медиками. Детей среди пострадавших нет.

Точные причины и личности участников устанавливаются. На месте происшествия движение затруднено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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