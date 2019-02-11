В Кисловодске под колесами авто погиб 80-летний мужчина

СЕГОДНЯ 08:42 2019-02-11T08:42:03+03:00

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80-летний пешеход-нарушитель погиб под колесами «Нивы» в Кисловодске.

По предварительной версии, 9 февраля около 20 часов вечера на улице Горького водитель автомобиля «Нива», превысил скорость, не учел плохие дорожные и метеорологические условия, в результате чего сбил пожилого пешехода. Тот переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, при его наличии в зоне прямой видимости.

80-летний пенсионер с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где впоследствии от полученных травм скончался. За рулем отечественного внедорожника находился 39-летний местный житель, который к ответственности за нарушение ПДД за последние 2 года не привлекался. У шофера взята кровь на установление состояния опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU