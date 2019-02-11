2019-02-11T08:42:03+03:00
Происшествия

В Кисловодске под колесами авто погиб 80-летний мужчина

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

80-летний пешеход-нарушитель погиб под колесами «Нивы» в Кисловодске.

По предварительной версии, 9 февраля около 20 часов вечера на улице Горького водитель автомобиля «Нива», превысил скорость, не учел плохие дорожные и метеорологические условия, в результате чего сбил пожилого пешехода. Тот переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, при его наличии в зоне прямой видимости.

80-летний пенсионер с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где впоследствии от полученных травм скончался. За рулем отечественного внедорожника находился 39-летний местный житель, который к ответственности за нарушение ПДД за последние 2 года не привлекался. У шофера взята кровь на установление состояния опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ДТП под Ставрополем погибли два человека
В Железноводске 90-летний жених взял в жены 84-летнюю невесту
Автомобиль оставил без газа 300 домов в Дагестане
На Ставрополье будут судить банду наркоторговцев
В Кисловодске пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа
Ставрополец украл две картины у знакомого художника
В Кисловодске росгвардейцы поймали вора-домушника
В Карачаево-Черкесии нашли банду, обналичившую почти 2 млрд рублей
В Ставрополе пройдет серия концертов духового концерта Осиновского
В КБР стащили оборудование для грузового крана стоимостью 1,9 млн рублей
На Ставрополье "БМВ" заехал под "КАМАЗ": трое погибших, двое в реанимации
Телефонный мошенник получил 100 тысяч от доверчивой пенсионерки из Ставрополя
Военно-Грузинскую дорогу снова закрыли
В Ессентуках подростка сбил 78-летний водитель
В Нальчике расследуют гибель парня на железной дороге
В Ингушетии произошла перестрелка между охраной и разбойниками, налетевшими на отделение почты
На Ставрополье грабитель с ножом отнял у пожилой женщины последние 500 рублей