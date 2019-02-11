Бензин в Дагестане оказался самым недоступным для населения среди регионов России

11 Февр. 09:40 2019-02-11T10:22:35+03:00

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Cтало известно, какое количество бензина могут купить на свою зарплату жители разных регионов России.

По данным исследования самое большое количество бензина работающий человек на зарплату может себе позволить в Ямало-Ненецком регионе - более двух тысяч литров топлива АИ-92 каждый месяц. Второе место в общем рейтинге ожидаемо заняла столица страны - Москва. Москвичи на свою среднюю зарплату могут купить раз в месяц меньшее количество: почти 1700 литров бензина.

А вот жители Северного Кавказа на свою ежемесячную зарплату могуть купить в несколько раз меньше по количеству автомобильного топлива. Этот регион явно отстает по доступности бензина для населения. В Дагестане люди могут позволить себе только 483 литра бензина, в Карачаево-Черкесии — 508 бензина, в Кабардино-Балкарии — 517 литров бензина.

В список регионов с наиболее низкой доступностью бензина вошли также Калмыкия, Крым, Адыгея и Чечня. Исследование провели специалисты новостного агентства РИА на основе открыто опубликованных данных Росстата, сравнив на бензин и средний ежемесячный доход населения разных регионов нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU