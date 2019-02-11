Бензин в Дагестане оказался самым недоступным для населения среди регионов России
Cтало известно, какое количество бензина могут купить на свою зарплату жители разных регионов России.
По данным исследования самое большое количество бензина работающий человек на зарплату может себе позволить в Ямало-Ненецком регионе - более двух тысяч литров топлива АИ-92 каждый месяц. Второе место в общем рейтинге ожидаемо заняла столица страны - Москва. Москвичи на свою среднюю зарплату могут купить раз в месяц меньшее количество: почти 1700 литров бензина.
А вот жители Северного Кавказа на свою ежемесячную зарплату могуть купить в несколько раз меньше по количеству автомобильного топлива. Этот регион явно отстает по доступности бензина для населения. В Дагестане люди могут позволить себе только 483 литра бензина, в Карачаево-Черкесии — 508 бензина, в Кабардино-Балкарии — 517 литров бензина.
В список регионов с наиболее низкой доступностью бензина вошли также Калмыкия, Крым, Адыгея и Чечня. Исследование провели специалисты новостного агентства РИА на основе открыто опубликованных данных Росстата, сравнив на бензин и средний ежемесячный доход населения разных регионов нашей страны.
ИСТОЧНИК KP.RU
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