В Ставрополе уволили мусорившего на остановке водителя маршрутки
В январе этого года городская комиссия прошлась по конечным остановкам маршрутов Ставрополя: там, где ее члены обнаружили мусор или следы вандализма, они организовали уборку и починку остановочных павильонов.
- Теперь все в порядке, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации краевого центра. - Одного из водителей, который сбрасывал мусор на территории конечного пункта маршрута, уволили.
Пожаловаться или задать все интересующие вопросы по поводу работы пассажирского транспорта жители Ставрополя могут в комитет городского хозяйства администрации города по номеру: 35-02-58.
ИСТОЧНИК KP.RU
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