В Ставрополе уволили мусорившего на остановке водителя маршрутки

11 Февр. 10:51 2019-02-11T10:51:36+03:00

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В январе этого года городская комиссия прошлась по конечным остановкам маршрутов Ставрополя: там, где ее члены обнаружили мусор или следы вандализма, они организовали уборку и починку остановочных павильонов.

- Теперь все в порядке, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации краевого центра. - Одного из водителей, который сбрасывал мусор на территории конечного пункта маршрута, уволили.

Пожаловаться или задать все интересующие вопросы по поводу работы пассажирского транспорта жители Ставрополя могут в комитет городского хозяйства администрации города по номеру: 35-02-58.

ИСТОЧНИК KP.RU