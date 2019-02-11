В Кисловодске следователи заинтересовались смертью 5-летней девочки, которая выпала из окна
Следователи проводят проверку по факту гибели маленького ребенка, выпавшего из окна многоэтажки. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, трагедия произошла вечером 9 февраля.
По данным ведомства, 5-летняя девочка вместе с двумя детьми играла в комнате, пока ее мама и бабушка занимались делами на кухне. Малышка сама открыла окно, которое было без запирающего устройства, облокотилась на москитную сетку, выпала наружу с высоты пятого этажа. С тяжелыми травмами она была доставлена в больницу, где и скончалась.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU
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