В Кисловодске следователи заинтересовались смертью 5-летней девочки, которая выпала из окна

11 Февр. 11:45 2019-02-11T11:45:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи проводят проверку по факту гибели маленького ребенка, выпавшего из окна многоэтажки. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, трагедия произошла вечером 9 февраля.

По данным ведомства, 5-летняя девочка вместе с двумя детьми играла в комнате, пока ее мама и бабушка занимались делами на кухне. Малышка сама открыла окно, которое было без запирающего устройства, облокотилась на москитную сетку, выпала наружу с высоты пятого этажа. С тяжелыми травмами она была доставлена в больницу, где и скончалась.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU