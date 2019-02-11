Новый детский сад в Ессентуках получил народное название

11 Февр. 12:12 2019-02-11T12:12:18+03:00

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С 28 января жители города голосовали за название строящегося садика в микрорайоне Северный-2. Варианты названий предлагали тоже жители города. За месяц набралось около 5 десятков детсадовских имен, но, только пятерка лидеров была выставлена на официальное голосование.

В топ лучших попали: «Мишка на Севере», «Маленькая страна», «Северное сияние», «Умка», «Богатырь», «Искорка». В голосовании приняли участие около 3 тысяч горожан. По его итогам 1-е место и 41% проголосовавших достались варианту «Умка», вторым стало «Северное сияние» (24%), третьим - «Маленькая страна» с 18%.

Пока новому саду выбирали подходящее имя, сам он значительно подрос. Сейчас на объекте возводят стены. Погода позволяет строителям работать в полную силу, несколько бригад и десяток единиц техники трудятся по графику. Новый детский сад-ясли «Умка», получивший народное название, будет сдан в эксплуатацию в конце 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU