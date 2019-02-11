В Дагестане антимонопольщики заинтересовались подорожанием проезда

11 Февр. 13:10 2019-02-11T13:10:35+03:00

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В Дагестане из-за недовольства местных жителей проверили обоснованность подорожания проезда. Пассажиры возмутились поднятием стоимости билета в маршрутке на 6 рублей - антимонопольщики их услышали.

В восемь соответствующих компаний Махачкалы от имени республиканского УФАС направили запросы с требованием объяснить, на каком основании перевозчики поднимают тариф.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ведомства, от шести компаний ответы уже пришли. Только фирма "Автоград" сообщила, что цены менять не собирается.

- Остальные компании предоставили свои обоснования роста цен. У некоторых перевозчиков они полностью идентичные, - отметили в УФАС Дагестана. - Специалисты проводят анализ предоставленных компаниями расчетов. В случае выявления в действиях перевозчиков признаков нарушения федерального закона "О защите конкуренции", в отношении них будут возбуждены антимонопольные дела.

Антимонопольщики говорят, что ситуация сложилась таким образом из-за нарушений при проведении конкурса по отбору перевозчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU