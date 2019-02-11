В Ессентуках продлили арест боевику из банды Басаева

11 Февр. 13:53 2019-02-11T13:57:21+03:00

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На Ставрополье продлили срок ареста члену банды Басаева, подозреваемого в нападении на военнослужащих в 2000 году. Как рассказали в Ессентукском городском суде, по ходатайству следователя Шамиля Казбулатова продержат в СИЗО еще два месяца.

Ему, напомним, 46 лет. Арестовали Казбулатова 12 декабря 2018 года по подозрению в посягательстве на жизнь военнослужащих в составе банды.

По версии следователей, в 2000 году вместе с подельниками под предводительством Басаева и Хаттаба он напал на 6-ю роту 104-го полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ. Произошло это в горной местности у чеченского села Улус-Керт. Тогда погибли 84 военнослужащих, еще четыре человека попали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU