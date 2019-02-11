Министры Ингушетии пересядут с люксовых авто на автобусы
В правительстве Ингушетии нововведение: отныне чиновники будут добираться на работу и обратно домой не в представительных иномарках, а на автобусах и маршрутках. Это будет не ежедневная практика, а выезд раз в квартал. Но по задумке, уже этого хватит, чтобы власти стали ближе к народу и ощутили проблемы населения на себе.
Со слов пресс-секретаря ведомства, идею предложил Председатель республиканского правительства Зялимхан Евлоев. Он сам, кстати, обещает ездить на общественном транспорте чаще и вне графика.
- В соответствии с составленным графиком члены кабинета министров один раз в квартал обязуются ездить на работу в общественном транспорте. Тем самым они на себе испытают все неудобства, с которыми сталкиваются жители республики", - сказали в правительстве.
Глава правительства Ингушетии также поручил обновить расписание движения общественного транспорта на остановках и проконтролировать соблюдение графика водителями.
ИСТОЧНИК KP.RU