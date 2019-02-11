Ессентукские девятиклассники пройдут собеседование по русскому языку
Собеседование состоится 13 февраля во всех школах Ставропольского края. В Ессентуках эту процедуру пройдут 890 девятиклассников из 12 школ. Условия прохождения тестирования обсуждались на краевом родительском собрании.
- Это процедура, обязательная для всех школьников, включая обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, - подчеркнул начальник Управления образования Ессентуков Артем Данилов.
Также в Управлении образования отметили, что собеседование пройдет в привычной обстановке, в стенах родных школ. В случае отсутствия учащихся в этот день в школе по уважительной причине или «незачете» при первой попытке собеседование можно будет пройти 13 марта и 6 мая.
В 2019 году ГИА будут проходить форме основного государственного экзамена, а для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов установлена форма государственного выпускного экзамена.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»