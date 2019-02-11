Матвиенко о задержании Арашукова: "элегантно и красиво"

11 Февр. 15:22 2019-02-11T15:22:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась впечатлениями от заседания, во время которого сенатора от КЧР Рауфа Арашукова помпезно задержали Бастрыкин и Чайка. Журналисту российского информагентсва Матвиенко сказала, что привычного ареста с наручниками и силовиками в масках не было. Напротив, все происходило "красиво и элегантно":

- Трое интеллигентных молодых людей, высокие, стройные, очень обаятельные, в голубых красивых костюмах, в галстуках, просто пошли рядом с ним к выходу, - отметила Матвиенко в интервью "РИА Новости".

Говорит еще, что неприкосновенность с Арашукова сняли также "элегантно, красиво, как и положено, без голливудских сцен".

А вот о реакции сенатора на обвинение, что при всех внезапно зачитал генпрокурор РФ Юрий Чайка, спикер Совфеда заявила: это был шок.

ИСТОЧНИК KP.RU