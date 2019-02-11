В Ессентуках кладовщик украл из своего магазина товара на 100 тысяч рублей

11 Февр. 16:25 2019-02-11T16:25:30+03:00

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В дежурную часть полиции города Ессентуки на днях обратился представитель одного из магазинов бытовой техники: со склада его магазина пропало сразу несколько сотовых телефонов и дорогие смарт-часы.

Общая сумма ущерба составила примерно около 98 тысяч рублей. Полицейские установили, что все это имущество украл никто иной, как 22-летний кладовщик. Его нашли и задержали правоохранители.

- Часть имущества хитрый кладовщик успел продать через знакомых. Возбуждено уголовное дело за присвоение или растрату, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU