В Ессентуках кладовщик украл из своего магазина товара на 100 тысяч рублей
В дежурную часть полиции города Ессентуки на днях обратился представитель одного из магазинов бытовой техники: со склада его магазина пропало сразу несколько сотовых телефонов и дорогие смарт-часы.
Общая сумма ущерба составила примерно около 98 тысяч рублей. Полицейские установили, что все это имущество украл никто иной, как 22-летний кладовщик. Его нашли и задержали правоохранители.
- Часть имущества хитрый кладовщик успел продать через знакомых. Возбуждено уголовное дело за присвоение или растрату, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU
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