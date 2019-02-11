В Дагестане за мошенничество осудили старшего прапорщика полиции
И назначили штраф в 50 тысяч рублей
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В Дагестане Буйнакский городской суд вынес приговор старшему прапорщику полиции, обвиняемому в покушении на мошенничество.
Как рассказали в прокуратуре республики, не будучи при исполнении, тот попросил у знакомого 36 тысяч рублей якобы для оказания содействия в получении водительского удостоверения.
- После получения денежных средств злоумышленник был задержан сотрудниками полиции, проводившими оперативно-розыскное мероприятие, - добавили в ведомстве. - С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил осужденному наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU