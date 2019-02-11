Рауль Арашуков не смог объяснить за что арестован и проиграл суд

11 Февр. 18:53 2019-02-11T18:53:54+03:00

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Московский городской суд оставил Рауля Арашукова под стражей, после рассмотрения апелляции стороны защиты. Адвокаты считали, что для подозреваемого в хищениях на 31 миллиард газового магната нужно выбрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражей.

— Постановление Басманного суда оставить без изменения, жалобу без удовлетворения, — резюмировала судья Наталья Никишина.

Арашуков-старший останется в СИЗО до 30 марта. За это время следствие должно подготовить официальное обвинение с достаточной доказательной базой, чтобы передать уголовное дело в суд.

Во время заседания сторона защиты настаивала на том, что во время ареста и выбора меры пресечения в Басманном суде не было предоставлено явных доказательств причастности бизнесмена к вменяемым преступлениям. При этом сам Рауль Арашуков не смог объяснить, в чём его обвиняют, отрицая всё.

Прокурор подчеркнула, что на самом деле никаких нарушений нет. После решения суда «газовый король» вернулся в «Лефортово».

Напомним, что Рауль и Рауф Арашуковы были арестованы как члены преступной группировки по хищению природного газа у «Газпрома». Только вот младшему — сенатору вменяются ещё и заказные убийства, и давление на свидетеля.

ИСТОЧНИК KP.RU