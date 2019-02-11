2019-02-11T19:43:56+03:00
Экономика

Стало известно, когда решится конфликт со списанием Чечне 9 миллиардов

Верховный суд республики рассмотрит апелляцию «Газпрома» 7 марта
Андрей ЗОБОВ
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Вопрос о списании миллиардного долга остаётся открытымВопрос о списании миллиардного долга остаётся открытым
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Стала известна дата заседания по жалобе «Газпрома» на решение о списании 9 миллиардов рублей жителям Чеченской Республики. Верховный суд региона рассмотрит апелляцию 7 марта.

— Заседание Верховного суда Чечни по апелляции ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» на решение суда первой инстанции о списании долгов за газ жителям республики назначено на 7 марта 11.45 мск, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе суда.

Напомним, что конфликтная ситуация разгорелась после другого решения — после жалобы прокуратуры Заводской районный суд Грозного постановил списать жителям республики 9 миллиардов рублей долга, признав их невозможными к взысканию.

По цепной реакции чиновники и общественники в других регионах, возмущённые решением, стали предлагать «простить миллиарды» и их местным жителям. С подобными заявлениями выступили в Башкирии, Чувашии, Пензенской области, Самаре, Саратове, Санкт-Петербурге и Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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