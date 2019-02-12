На Ставрополье из-за тонкого льда погиб рыбак
Страшной трагедией закончилась днем 11 февраля зимняя рыбалка для ставропольчанина на озере Кравцово в Шпаковском районе.
Придя на водоем поудить, рыбак не учел того факта, что наледь была тонкой и треснула под его весом. Он упал в воду и стал звать на помощь. Но выбился из сил и утонул.
- Узнав о случившемся, мы собрали водолазную группу и выехали к месту происшествия в 13.40 понедельника, - рассказал спасатель ПАСС СК города Ставрополь Андрей Матвиенко. – Водолаз обнаружил тело и, подняв его со дна водоема, транспортировал к берегу, где передал сотрудникам полиции для установления личности утонувшего.
Спасатели ПАСС СК настоятельно рекомендуют жителям Ставропольского края соблюдать меры безопасности в подобных условиях, иметь с собой средства самоспасения и не выходить на плохо промерзший водоем.
ИСТОЧНИК KP.RU
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