На Ставрополье из-за тонкого льда погиб рыбак

12 Февр. 08:17 2019-02-12T08:17:03+03:00

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Страшной трагедией закончилась днем 11 февраля зимняя рыбалка для ставропольчанина на озере Кравцово в Шпаковском районе.

Придя на водоем поудить, рыбак не учел того факта, что наледь была тонкой и треснула под его весом. Он упал в воду и стал звать на помощь. Но выбился из сил и утонул.

- Узнав о случившемся, мы собрали водолазную группу и выехали к месту происшествия в 13.40 понедельника, - рассказал спасатель ПАСС СК города Ставрополь Андрей Матвиенко. – Водолаз обнаружил тело и, подняв его со дна водоема, транспортировал к берегу, где передал сотрудникам полиции для установления личности утонувшего.

Спасатели ПАСС СК настоятельно рекомендуют жителям Ставропольского края соблюдать меры безопасности в подобных условиях, иметь с собой средства самоспасения и не выходить на плохо промерзший водоем.

ИСТОЧНИК KP.RU