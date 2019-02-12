Водитель легковушки протаранил два авто на Ставрополье

12 Февр. 09:07 2019-02-12T09:07:33+03:00

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Молодой водитель «девятки» врезался в «десятку» и «Газель» на въезде в Георгиевск. Об этом сообщили в пресс-службе ПАСС СК.

По предварительным данным, автомобилист направлялся на работу из Новопавловска и не справился с управлением. Машину на трассе внезапно занесло на высокой скорости, он вылетел на встречную полосу и капотом зацепил сначала ехавшую там «Газель», а потом еще и легковушку «десятку».

Водителю чудом удалось вовремя затормозить и не врезаться в кирпичную стену придорожного магазина. На помощь автомобилисту тут же выехали спасатели из ближайшего Георгиевска.

К счастью, в аварии никто не пострадал, но шофера срочно прибывшим по вызову очевидцев медикам пришлось приводить в чувство нашатырём. На всякий случай, чтобы не произошёл взрыв или пожар, спасатели вытащили аккумулятор «девятки».

ИСТОЧНИК KP.RU