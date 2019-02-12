В Северной Осетии полицейский взял взятку машиной и поплатился
В Северной Осетии полицейский попался на крупном взяточничестве — он отпустил наркодилера, приняв в дар автомобиль.
Всё произошло в марте 2018 года. Трое полицейских служили в аэропорту Владикавказа. Они заметили подозрительного мужчину — при досмотре он признался, что перевозит наркотики и предъявил пакетик с сильнодействующими лекарственными средствами.
Но наркоторговец попросил стражей порядка отнестись к нему снисходительно и не привлекать к ответственности. Подозреваемый полицейский решил «пойти навстречу» за 100 тысяч. Но таких денег у пойманного преступника не было — поэтому он предложил оставить в залог автомобиль друга.
Получил бы он деньги, или остался владельцем машины — неизвестно. В тот же день коррумпированного правоохранителя задержала служба собственной безопасности МВД Северной Осетии.
— Расследование уголовного дела против подозреваемого полицейского завершено, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по республике. — С обвинительным заключением оно передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU
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