В Северной Осетии полицейский взял взятку машиной и поплатился

12 Февр. 10:46 2019-02-12T10:46:18+03:00

Страж порядка отпустил наркоторговца, но сам попал под следствие

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В Северной Осетии полицейский попался на крупном взяточничестве — он отпустил наркодилера, приняв в дар автомобиль.

Всё произошло в марте 2018 года. Трое полицейских служили в аэропорту Владикавказа. Они заметили подозрительного мужчину — при досмотре он признался, что перевозит наркотики и предъявил пакетик с сильнодействующими лекарственными средствами.

Но наркоторговец попросил стражей порядка отнестись к нему снисходительно и не привлекать к ответственности. Подозреваемый полицейский решил «пойти навстречу» за 100 тысяч. Но таких денег у пойманного преступника не было — поэтому он предложил оставить в залог автомобиль друга.

Получил бы он деньги, или остался владельцем машины — неизвестно. В тот же день коррумпированного правоохранителя задержала служба собственной безопасности МВД Северной Осетии.

— Расследование уголовного дела против подозреваемого полицейского завершено, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по республике. — С обвинительным заключением оно передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU