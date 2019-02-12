На Ставрополье ипотеку стали брать чаще

12 Февр. 10:48 2019-02-12T10:48:12+03:00

За 2018 год в банки обратились больше 20 тысяч заемщиков

Изменить размер текста: A A

В Ставропольском крае за 2018 год ипотеку взяли 20, 4 тысяч заемщиков. Цифра превысила показатель 2017 года в 1,4 раза. И взяли в общей сложности за минувший год около 34 млрд рублей, что также больше суммарного заема годом ранее в 1,5 раз.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России, популярность ипотеки объясняется "высшей степенью ее доступности":

- Рост популярности ипотеки в 2018 году обусловлен возросшей степенью ее доступности, ведь в течение года банки сохраняли низкие кредитные ставки, – считает управляющий ведомством Георгий Тикунов. – Несмотря на незначительный рост ставок в конце прошлого года, средневзвешенная ставка по ипотеке в Ставропольском крае в декабре все равно осталась на историческом минимуме – 9,55%. Это ниже чем в других регионах СКФО (9,59%) и в целом по стране (9,56%).

На 1 января этого года ипотечный портфель ставропольцев достиг 77,9 млрд рублей (+23,6% за год). Платежная дисциплина при этом осталась на высоком уровне. Как отмечают специалисты, "просрочка" составила лишь 1,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU