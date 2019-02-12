В Москве задержали влиятельного криминального авторитета из Дагестана

12 Февр. 12:37 2019-02-12T12:37:55+03:00

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В Москве полиция задержала гражданина Дагестана Ражидина Михралиева, более известного в узких кругах как Раджик Нижневартовский. Мужчина считается влиятельным криминальным авторитетом.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе регионального управления МВД, Раджин Махралиев был задержан в деревне Каргино Московский области. Во время досмотра у него обнаружили наркотическое вещество — героин, массой 4 грамма.

Полиции также стало известно, что авторитет планировал проводить в Московском регионе «вороские сходки». На них, с другими лидерами, он планировал переделить финансовые потоки криминального бизнеса.

Напомним, что Михралиев является уроженцем села Асакент Хивского района Дагестана. За ним закрепилась слава криминального авторитета, очень влиятельного в своих кругах. Несмотря на то, в сентябре 2013 года он был задержан в Москве с героином. Наказание отбывал ХМАО, где и осел в Нижневартовске. Считается, что он стал «смотрящим» над городом.

ИСТОЧНИК KP.RU