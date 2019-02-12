2019-02-12T11:52:20+03:00
Общество

На 9 мая в Ставрополе установят гигантские экраны

Их разместят на площади Ленина
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В краевой столице на 9 мая установят два огромных светодиодных экрана. В ширину конструкции достигают 12 метров, в высоту - 9 метров, а весят по 3 тонны.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации Ставрополя, их разместят на трех опорах по обеим сторонам возле Лермонтовской библиотеки на площади Ленина перед Днем Победы, чтобы транслировать торжественный парад.

- Экраны смогут выдержать любые погодные условия. Благодаря широкому углу обзора трансляцию будет хорошо видно из любой точки площади, - отметили в ведомстве.

И работать экраны будут не только 9 мая, а на всех крупных мероприятиях.

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

ИСТОЧНИК KP.RU

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