2019-02-12T13:38:57+03:00
Происшествия

В ставропольскую тюрьму попытались пронести героин в обувном креме

Обнаружился сверток при досмотре бандеролей
Евгения СОКОРЕВА
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На Ставрополье при проверке посылок для заключенных сотрудники ЛИУ-8 Нефтекумска обнаружили героин. Сверток с запрещенным веществом был спрятан в корпусе губки крема для обуви, помещенного в бандероль.

Как рассказали в пресс-службе краевого УФСИН, вещество светло-коричневого цвета уже признали наркотиком с помощью специальной экспертизы.

- Проводится проверка, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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