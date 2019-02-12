В ставропольскую тюрьму попытались пронести героин в обувном креме

12 Февр. 13:38 2019-02-12T13:38:57+03:00

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На Ставрополье при проверке посылок для заключенных сотрудники ЛИУ-8 Нефтекумска обнаружили героин. Сверток с запрещенным веществом был спрятан в корпусе губки крема для обуви, помещенного в бандероль.

Как рассказали в пресс-службе краевого УФСИН, вещество светло-коричневого цвета уже признали наркотиком с помощью специальной экспертизы.

- Проводится проверка, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU