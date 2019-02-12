Юная ессентучанка выиграла «золото» в турецкой Анталье

12 Февр. 14:34 2019-02-12T14:34:38+03:00

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Более двух тысяч спортсменов из всех стран мира собрались в турецком городе Анталья на IV Кубок Президента WT в Европе, который стартовал 7 февраля 2019 года.

В течение шести дней соревнований были разыграны комплекты наград в трёх возрастных группах: юноши и девушки 2005 - 2007 года рождения, юниоры и юноши 2002 - 2004 г. р. и взрослые.

7 февраля, в первый день соревнований, были разыграны десять комплектов наград во всех весовых категориях у девушек. Спортсменка из СШОР по единоборствам города Ессентуки, тринадцатилетняя Арина Лебедева, провела 5 боев.

В финальном поединке ессентучанка выиграла у хозяйки турнира, спортсменки из Турции, и завоевала золотую медаль, обеспечив тем самым себе путевку на первенство Европы 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU