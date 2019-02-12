В Пятигорске лихач на "Мерседесе" протаранил патрульное авто и сбил гаишника

12 Февр. 14:41 2019-02-12T14:41:31+03:00

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В Пятигорске местный житель протаранил машину инспекторов дорожно-патрульной службы и наехал на сотрудника ГИБДД. На своем "Мерседесе" нарушитель пролетел мимо госавтоинспекторов, проигнорировав требование об остановке. Ранее на перекрестке лихач выскочил на встречку в неположенном месте.

После началась погоня. Когда нарушителю преградили путь служебным авто, сбавлять скорости владелец иномарки не стал. Пытаясь скрыться, тот протаранил патрульную машину с находившимся рядом автомобилем гражданского и наехал на гаишника.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ставропольского СКР, за это водитель "Мерседеса" попал под следствие по статье "применение насилия в отношении представителя власти".

Отметим, что задерживали лихача с применением табельного оружия.

- Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и был лишен водительских прав за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - добавили следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU