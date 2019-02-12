Самолет "Сургут-Махачкала" сел в Минводах из-за закурившего пассажира
43-летний мужчина из Дагестана закурил сигарету в туалете самолета, летевшего по маршруту Сургут — Махачкала. Узнав об этом ЧП, командир борта принял решение пойти на внеплановую посадку в ближайшем аэропорту - города Минеральные Воды.
После посадки самолета вызванные сотрудники полиции сразу же поднялись на борт, задержали пассажира-нарушителя, доставили его в в отдел и провели с ним соответствующую профилактическую беседу. Мужчина пообещал больше никогда не курить на борту самолетов.
Гражданина стражи порядка тут же привлекли к административной ответственности. Ему по выписанному протоколу грозит немалый штраф. Соверший же посадку самолет уже вылетел по месту назначения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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