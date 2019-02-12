2019-02-12T15:33:35+03:00
Происшествия

Самолет "Сургут-Махачкала" сел в Минводах из-за закурившего пассажира

Теперь нарушителю грозит крупный штраф
Михаил ЮЖНЫЙ
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43-летний мужчина из Дагестана закурил сигарету в туалете самолета, летевшего по маршруту СургутМахачкала. Узнав об этом ЧП, командир борта принял решение пойти на внеплановую посадку в ближайшем аэропорту - города Минеральные Воды.

После посадки самолета вызванные сотрудники полиции сразу же поднялись на борт, задержали пассажира-нарушителя, доставили его в в отдел и провели с ним соответствующую профилактическую беседу. Мужчина пообещал больше никогда не курить на борту самолетов.

Гражданина стражи порядка тут же привлекли к административной ответственности. Ему по выписанному протоколу грозит немалый штраф. Соверший же посадку самолет уже вылетел по месту назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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