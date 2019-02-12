В Невинномысске двое мужчин сварили товарища и попали в колонию

12 Февр. 15:36 2019-02-12T15:44:13+03:00

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В Невинномысске суд приговорил к длительным срокам двух жителей Ставрополья, сваривших своего друга в ванной. Он отказался делиться деньгами, чтобы продолжить пьянку, за что и попал в кипяток.

Судом признано, что 11 января прошлого года троица пьянствовала дома у одного из мужчин. Когда горячительное закончилось, мужчины вывернули карманы. И только у одного из них нашлись деньги. Правда жертвовать их Бахусу владелец не решился — пожалел и попытался объяснить собутыльникам, что деньги ещё нужны.

Тщетно. Пьяные мужчины сильно обиделись на друга и отнесли в ванную — искупаться и подумать о своём решении. После этого заговорщики включили кипяток и удалились. Выбраться несчастный не смог. Вероятнее всего — от травматического шока. В итоге мужчина сварился.

— Приговором суда 32-летнему Игорю Ковалевскому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 37-летнему Дмитрию Сердюкову – 14,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU