«Неправильная» реакция на новость о зачатии пятого ребёнка стоила ставропольцу жизни
В Ессентуках многодетная мать задушила своего партнёра за равнодушие во время объявления радостной новости о зачатии пятого ребёнка.
История произошла в ночь на 24 января 2019 года. Мать четверых детей пришла к приятелю с фантастической новостью — пятый будет от него! Но мужчина не оценил новости и повёл себя равнодушно, выказав даже некоторое неудовольствие этим фактом.
Это взбесило 34-летнюю женщину, ведь она ожидала самой позитивной ответной реакции. Разъярённая многодетная мать набросилась на мужчину с голыми руками. Ей удалось повалить и задушить избранника.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, сейчас специалисты проверяют обстоятельства и собирают улики против 34-летней женщины. Суд посадил её под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.
Подозреваемой грозит до 15 лет колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU
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