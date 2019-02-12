«Неправильная» реакция на новость о зачатии пятого ребёнка стоила ставропольцу жизни

12 Февр. 16:00 2019-02-12T16:05:30+03:00

Многодетная мать прикончила мужчину, не слишком старательно восхищавшегося после новости о зачатии ребёнка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Ессентуках многодетная мать задушила своего партнёра за равнодушие во время объявления радостной новости о зачатии пятого ребёнка.

История произошла в ночь на 24 января 2019 года. Мать четверых детей пришла к приятелю с фантастической новостью — пятый будет от него! Но мужчина не оценил новости и повёл себя равнодушно, выказав даже некоторое неудовольствие этим фактом.

Это взбесило 34-летнюю женщину, ведь она ожидала самой позитивной ответной реакции. Разъярённая многодетная мать набросилась на мужчину с голыми руками. Ей удалось повалить и задушить избранника.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, сейчас специалисты проверяют обстоятельства и собирают улики против 34-летней женщины. Суд посадил её под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Подозреваемой грозит до 15 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU