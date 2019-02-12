В «Гармонии» стартовали продажи таунхаусов с отделкой

12 Февр. 16:07 2019-02-12T16:07:05+03:00

Теперь по улице Симонова доступны к продаже таунхаусы с отделкой.

Приобрести дома от Строительной группы «Третий Рим» можно и в ипотеку

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Жилой район «Гармония»* продолжает активно застраиваться - появляются новые многоквартирные дома, дома с земельными участками, новые объекты коммерческой недвижимости и социальные объекты.

Теперь по улице Симонова доступны к продаже таунхаусы с отделкой. Таунхаусы с отделкой «под ключ» от Строительной группы «Третий Рим» пользуются высоким покупательским спросом.

В таких домах произведены отделочные работы, поклеены обои, выполнен монтаж натяжных потолков с точечными светильниками и люстрами, на полу - керамогранит. Санузел полностью в плитке, установлена вся необходимая сантехника.

К дому подведены и подключены все необходимые коммуникации, установлены приборы учета, выполнен монтаж индивидуального отопления. Улица благоустроена, асфальтирована, установлено уличное освещение. Двор вымощен тротуарной плиткой, огорожен по периметру забором из металлопрофиля с воротами с резными декоративными элементами и с калиткой.

Земельные участки оформлены в собственность и могут использоваться для создания зон отдыха либо разбивки клумб, огорода. Пространства перед домом достаточно для парковки двух автомобилей.

Таунхаусы можно приобрести, используя различные способы оплаты: наличный расчет, ипотеку, материнский капитал. Также возможна рассрочка. Стоимость таунхаусов** с отделкой по улице Симонова - от 2550 тысяч рублей.

Запись на просмотры по телефону: (8652) 99-16-16 или в офисе продаж Строительной группы «Третий Рим».

*Наименование Жилого района «Гармония» присвоено Решением Думы Муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 29.10.2015 № 423. ** Цена действительна с 10.02.2019 г. по 28.02.2019 г. Собственник ИП Захарченко Н. М. Выписка ЕГРН 26:11:020501:7715-26/001/2018-1 от 13.08.2018 г., г. Михайловск, ул. Константина Симонова, 7/9. Подробности о количестве объектов, размере цен узнавайте по телефону отдела и на сайте компании. Количество предложений ограничено.

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ИСТОЧНИК KP.RU