2019-02-12T16:37:45+03:00
Происшествия

В Пятигорске подростки жестоко избили школьницу

Полиция проводит проверку
Евгения СОКОРЕВА
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В Пятигорске 14-летнюю школьницу избили девочки-подростки. После потасовки у школьницы зафиксировали травму глаза и головы. И не удивительно - били девочку преимущественно по затылку и лицу. Об этом стало известно из соцсетей.

- В настоящее время по факту инцидента, произошедшего между подростками в городе Пятигорске, сотрудниками полиции проводится проверка, опрашиваются свидетели и участники происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение, - прокомментировали происшествие в МВД Ставропольского края.

Напомним, ранее случай жестокого избиения школьницы произошел в Минводах. Тогда пострадавшую увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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