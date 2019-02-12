В Ессентуках «прихорошили» ивы и тополя

12 Февр. 16:54 2019-02-12T16:54:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках экодесанта «Мы можем сами» на городском озере Ессентуков было кронировано более 20 тополей и ив, собрано более 2 кубометров кустарникового сухостоя. Из него будет состоять костер, на котором на Масленицу сожгут чучело зимы.

Работы проводились преимущественно на фестивальной площадке, где совсем скоро горожане соберутся на масленичное гулянье. Члены клуба «ЭкоLife» МАУК «Аттракцион» заранее провели подготовительную работу по исследованию древесных насаждений и кустарников чтобы определить погибшие деревья и те, что нуждаются в омоложении.

На территории озера 190 тысяч квадратных метров зеленых насаждений, которые необходимо приводить в порядок. И сделать это можно только общими силами экологов и неравнодушных ессентучан.

\Ближайший подобный экодесант запланирован на начало марта.

ИСТОЧНИК KP.RU