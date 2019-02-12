В Ставрополе за сутки два водителя протаранили один и тот же столб

12 Февр. 22:42 2019-02-12T22:42:36+03:00

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В Ставрополе два водителя въехали в один и тот же столб с разницей в несколько часов. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, первая авария произошла около полуночи 11 января. Водитель за рулем "ВАЗ-21074" ехал по улице Космонавтов, не справился с управлением, зацепил бордюр, вылетел с трассы и протаранил фонарный столб.

В результате аварии в больницу поступила 16-летняя пассажирка. 21-летний водитель не пострадал. Оказалось, что за последние пару лет он получил около 10 штрафов.

Спустя три часа в этот же столб влетел водитель "ВАЗ-211440". Мужчине понадобилась госпитализация. Он также частенько попадался на нарушении правил.

ИСТОЧНИК KP.RU