88-летний ветеран ВОВ из Ессентуков взял первенство на марафоне

12 Февр. 17:42 2019-02-12T17:46:11+03:00

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Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Дубатовка из Ессентуков взял первое место на марафоне, посвящённом 76-й годовщине разгрома фашистских войск под Сталинградом. Забег проводился в Волгограде. Длинна дистанций — 2, 5 и 10 километров.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе администрации города-курорта, всего в забегах участвовало 1500 человек. Это профессиональные и полупрофессиональные спортсмены, а также обычные люди.

— Маршрут пробега пролегал через исторический центр Волгограда, финиш на набережной Волги. Алексей Дубатовка представил родной город и край на дистанции в 5 тысяч метров в возрастной категории от 75 лет и выше, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ветеран вернулся не только с медалью победителя. Алексей Дубатовка взял награду, как самый возрастной участник соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU