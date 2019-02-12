2019-02-12T17:46:11+03:00
Общество

88-летний ветеран ВОВ из Ессентуков взял первенство на марафоне

Алексей Дубатовка не смог пропустить забег, посвящённый 76-й годовщине разгрома фашистских войск под Сталинградом
Андрей ЗОБОВ
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Алексей Дубатовка — участник Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба администрации ЕссентуковАлексей Дубатовка — участник Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба администрации Ессентуков
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Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Дубатовка из Ессентуков взял первое место на марафоне, посвящённом 76-й годовщине разгрома фашистских войск под Сталинградом. Забег проводился в Волгограде. Длинна дистанций — 2, 5 и 10 километров.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе администрации города-курорта, всего в забегах участвовало 1500 человек. Это профессиональные и полупрофессиональные спортсмены, а также обычные люди.

— Маршрут пробега пролегал через исторический центр Волгограда, финиш на набережной Волги. Алексей Дубатовка представил родной город и край на дистанции в 5 тысяч метров в возрастной категории от 75 лет и выше, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ветеран вернулся не только с медалью победителя. Алексей Дубатовка взял награду, как самый возрастной участник соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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