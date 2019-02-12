Ставрополец задолжал своим шестерым детям полмиллиона алиментов

12 Февр. 20:15 2019-02-12T20:15:12+03:00

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Житель Ставропольского края больше двух лет не платил алименты своем многочисленному потомству. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе УФССП России по региону, мужчина из Предгорного района долгое время не помогал своим шестерым детям и успел накопить долгов по алиментам на 540 тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что за это время мужчина периодически устраивался на официальную работу, но вскоре увольнялся. Даже после бесед с судебными приставами, он тратил все зарплаты на себя.

В итоге суд приговорил многодетного отца к 208 часам обязательных работ. Если мужчина и после этого не начнет платить алименты, то ему грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU