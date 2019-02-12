Ставрополец задолжал своим шестерым детям полмиллиона алиментов
Житель Ставропольского края больше двух лет не платил алименты своем многочисленному потомству. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе УФССП России по региону, мужчина из Предгорного района долгое время не помогал своим шестерым детям и успел накопить долгов по алиментам на 540 тысяч рублей.
В ведомстве отметили, что за это время мужчина периодически устраивался на официальную работу, но вскоре увольнялся. Даже после бесед с судебными приставами, он тратил все зарплаты на себя.
В итоге суд приговорил многодетного отца к 208 часам обязательных работ. Если мужчина и после этого не начнет платить алименты, то ему грозит уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»