Экс-гендиректора АО "Теплосеть" Невинномысска приговорили к двум годам строгого режима
На Ставрополье вынесли приговор бывшему генеральному директору АО "Теплосеть", который обвинялся во взяточничестве и мошенничестве. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, Игорь Шикин в октября 2017 года решил подзаработать полмиллиона рублей с местной женщины, который произвел незаконную врезку в систему теплосети города. За эту крупную сумму обвиняемый пообещал не передавать дело в суд, который закончился бы штрафом в размере трех миллионов.
Чтобы реализовать план Шикин договорился с начальницей юридического отдела, которая и сообщила женщине о выявленных нарушениях и возможности избежания суда. Сообщников поймали при передачи денег.
Кроме того, Шикин вместе со знакомым украл металлолом, принадлежащий АО "Теплосеть", и продал его за 300 тысяч рублей.
Суд приговорил Игоря Шикина к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 5 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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