2019-02-13T08:28:10+03:00
Происшествия

В ДТП в Дагестане пострадали пять человек

Все находятся в больнице
Михаил ЮЖНЫЙ
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Авария с участием двух автомобилей произошла в дагестанском городе Хасавюрте. есть пострадавшие.

- На автодороге от города Хасавюрта в сторону села Аксай столкнулись две легковушки. Пострадало пять человек. Детей среди них нет, - уточнили в пресс-службе Минздрава Дагестана.

Пострадавшие люди остаются в состоянии средней степени тяжести. Они находятся Хасавюртовской Центральной районной больнице. Всем оказывают помощь врачи.

Точные причины крупной аварии выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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