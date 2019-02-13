В ДТП в Дагестане пострадали пять человек
Все находятся в больнице
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Авария с участием двух автомобилей произошла в дагестанском городе Хасавюрте. есть пострадавшие.
- На автодороге от города Хасавюрта в сторону села Аксай столкнулись две легковушки. Пострадало пять человек. Детей среди них нет, - уточнили в пресс-службе Минздрава Дагестана.
Пострадавшие люди остаются в состоянии средней степени тяжести. Они находятся Хасавюртовской Центральной районной больнице. Всем оказывают помощь врачи.
Точные причины крупной аварии выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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