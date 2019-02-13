Ремонтники вернули тепло в дома 5 тысяч жителей города Минводы

13 Февр. 09:11 2019-02-13T09:11:16+03:00

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Специалисты восстановили теплоснабжение в городе Минеральные Воды, нарушенное днем 12 февраля из-за аварии на теплотрассе. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

- Сейчас теплоснабжение восстановлено по штатной схеме, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. Ранее сообщалось, что из-за утечки на магистрали теплотрассы во втором микрорайоне была отключена котельная N30.

В зону аварийного отключения тепла попали почти 5 тысяч человек проживающих в шести девятиэтажных домах и 11 пятиэтажках, а также два детских сада и школа. Велся экстренный ремонт теплотрассы.

ИСТОЧНИК KP.RU